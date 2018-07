Seniorin geriet mit Fuß unter Bus

pol



Schwer verletzt wurde am Mittwochmorgen eine 86-jährige Fußgängerin als sie am Forchheimer Busbahnhof mit dem Fuß unter den rechten Vorderreifen eines Busses geriet. Der 58-jährige Busfahrer übersah die Seniorin, als sie die Straße überqueren wollte. Es wurde außerdem ein Fahrgast im Bus verletzt, als er sich durch die starke Abbremsung am Knie gestoßen hatte. Die Seniorin wurde durch das BRK ins Klinikum Forchheim gebracht.