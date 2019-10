Seniorin fährt in den Graben

Eine 62-jährige Autofahrerin ist am Mittwochmittag mit ihrem Ford Mondeo von Kleingesee in Richtung Stadelhofen gefahren und hatte einen Verkehrsunfall. Aufgrund von Unachtsamkeit sei die Seniorin mit ihrem Wagen rechts von der Fahrbahn abgekommen, berichtet die Polizei. Mit ihrem Pkw durchfuhr die Frau den angrenzenden Graben und prallte letztendlich gegen einen Wasserdurchlass. Die 62-jährige Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Lauf verbracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5000 Euro.