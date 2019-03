Seniorin fährt auf die falsche Straßenseite

Die 81-jährige Fahrerin eines VW Golf ist am Dienstag gegen 19.10 Uhr in Adelsdorf in der Bahnhofstraße aufgrund unbekannter Ursache mit ihrem Fahrzeug auf die linke Fahrbahnseite geraten. Dabei touchierte sie einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi. Die Golffahrerin kam mit dem Schrecken davon, die beiden Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 13 000 Euro.