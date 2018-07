Seniorin am Telefon geprellt

pol



Bereits in der vergangenen Woche wurde eine 78-jährige Rentnerin aus Kronach von einem angeblichen Notar angerufen. Dieser teilte ihr mit, dass sie 28 500 Euro gewonnen habe. Vor der Auszahlung des Gewinns seien nur noch Notarkosten in Höhe von 1950 Euro zu entrichten. Man bot ihr an, dieses Honorar mittels Gutscheincodes von verschiedenen Online-Dienstanbietern zu bezahlen. Obwohl alle geforderten Codes telefonisch übermittelt wurden, blieb die versprochene Auszahlung des Gewinns aus.