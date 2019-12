Seniorenzentrum feiert den Advent

Das Seniorenzentrum Knetzgau weist auf zwei Termine hin. Am Freitag, 13. Dezember, ist ein Adventsnachmittag mit der offenen Ganztagsschule von 14 bis 16 Uhr in der Dreiberg-Schule in Knetzgau. Das Seniorenzentrum setzt am Montag, 16. Dezember, seine Adventsfenster-Aktion fort. Sie findet von 17 bis 19 Uhr in Kooperation mit der Fuchs-Apotheke, dem Modeladen und der Kirchengemeinde am Pfarrsaal statt. red