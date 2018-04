Es geht um die Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzepts des Marktes am 24. April bei der Sitzung des Bauausschusses. Außerdem wird noch über die Vorschlagsliste für Schöffen (Erwachsene) und bezüglich des Projekts "In der Heimat wohnen" in der Kronacher Straße 2 (Gerberhaus) zum Umbau für Seniorenwohnen mit öffentlichem Treffpunkt, gesprochen. Beginn ist um 19.15 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses. red