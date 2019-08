Seniorenwoche am Feuerstein

Eine Woche für Geist, Körper und Seele gibt älteren Menschen die Möglichkeit, den Alltagstrott hinter sich zu lassen und gemeinsam mit anderen Menschen aufzutanken und neue Kraft zu schöpfen. Anliegen der Seniorenwoche in der Katholischen Landvolkshochschule Feuerstein ist es, älteren Menschen zu helfen, das Alter als eigenständige Lebensqualität anzunehmen, sich mit seinen Anforderungen aktiv auseinanderzusetzen und dazu in der Bildungsarbeit geeignete Anregungen und eine gute Atmosphäre zu finden. Nähere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung bis Dienstag, 10. September, gibt es bei der KLVHS Feuerstein unter Telefon 09194/73630 oder per Mail an zentrale@klvhs-feuerstein.de. red