Seniorenwegweiser neu aufgelegt

Druckfrisch ist soeben der aktualisierte und um das Thema "Wohnraumanpassung/zu Hause wohnen" erweiterte Ratgeber in der zweiten Auflage erschienen. Um den Bürgern mit wichtigen Informationen und Tipps und Unterstützung zur Seite zu stehen, hat der Landkreis Forchheim jetzt seinen Ratgeber für Senioren und Menschen mit Behinderung überarbeitet und neu aufgelegt. Dabei richtet sich der Wegweiser nicht nur an Senioren und Menschen mit Behinderung, sondern kann auch eine nützliche Hilfe für Angehörige und Personen sein, die sich in diesem breiten Bereich engagieren.

Die Broschüre gibt wichtige Informationen zu den Themen zu Hause und in der Einrichtung wohnen, Gesundheit, Lebensqualität, Demenz, Unterstützung, Hilfe und Recht, Beratung und Vorsorge.

Der Wegweiser liegt kostenlos im Landratsamt Forchheim, in allen Rathäusern des Landkreises sowie bei bekannten Anlaufstellen aus. Alle Inhalte werden wieder als eigenständige Internetseite unter www.senioren-landkreis-forchheim.proaktiv.de abrufbar sein. red