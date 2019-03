Seniorenwanderung in und um Ebensfeld

Der Rennsteigverein 1896, Ortsgruppe Zapfendorf, lädt am heutigen Donnerstag zu einer Seniorenwanderung ein. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Parkplatz Schule/Friedhof mit Pkw. Ziel ist Ebensfeld. Hier erwarten die Wanderer das Flussparadies Franken und Biotope mit schönen Ruhebänken an Anglerparadiesen. Die Wegstrecke ist etwa dreieinhalb Kilometer lang. Mit Schlusseinkehr. Gäste sind willkommen. Mitfahrgelegenheit wird geboten. Wanderführerin ist Josefine Stober, Telefon 09547/256. red