Seniorenwanderung in Bamberg im Hain

Der Rennsteigverein, Ortsgruppe Zapfendorf, lädt zu einer Seniorenwanderung für Donnerstag, 27. Juni, ein. Treffpunkt ist um 13 Uhr mit Autos am Friedhof/Schule. In Fahrgemeinschaften geht es dann nach Bamberg zum Parkplatz Buger Spitze. Die Wanderung führt entlang der Regnitz auf der Seite der Wolfschlucht. In der Nähe des Böttinger-Hauses setzen die Wanderer mit der Fähre über die Regnitz und laufen weiter zum Botanischen Garten sowie zurück zur Buger Spitze. Angeboten werden Gehstrecken fünfeinhalb und eineinhalb Kilometer. Eine Schlusseinkehr ist geplant. Gäste sind willkommen. Wanderführerin ist Gisela Günther (Tel. 09547/ 1689). Weitere Auskünfte erteilt Hermine Hölzlein (Tel. 09547/8709925 oder 0170/ 4096817). red