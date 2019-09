Seniorenwanderung auf dem Hochrhöner

Der Rhönklub-Zweigverein Bad Kissingen unternimmt am Donnerstag, 12. September, eine Seniorenwanderung. Es handelt sich um die "Hochrhöner Etappe 10" von Katzenstein über Föhlritz und Gläserberg nach Dermbach. Die für Senioren mittelschwere Strecke beträgt zehn Kilometer. Für unterwegs ist Rucksackverpflegung erforderlich. Nach der Wanderung wird in Dermbach im Gasthof "Zur Klause" eingekehrt. Treffpunkt ist um 9 Uhr am DAV-Zentrum, Geschwister-Scholl-Platz, in Bad Kissingen. Für die Strecke von insgesamt 170 Kilometern werden Fahrzeuge benötigt. Die Rückkehr ist für 19.15 Uhr vorgesehen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldeschluss

ist am 8. September bei Wanderführer Heinz Krausenberger (Mobil: 0170/ 530 24 99, E-Mail: Heinz.Krausenberger@

gmx.de ). Gäste sind herzlich willkommen. Festes Schuhwerk ist erforderlich,Wanderstöcke werden für die Tour empfohlen. sek