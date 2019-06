Der offene Treff in Westheim macht auf zwei Angebote aufmerksam: Am Mittwoch, 12. Juni, findet ab 14 Uhr in Westheim im offenen Treff "Zur alten Tankstelle" ein Seniorennachmittag statt. Alle Interessierten sind dazu eingeladen. Der Spieleabend ist am Freitag, 14. Juni, ab 19 Uhr im offenen Treff vorgesehen. red