Der Seniorenkreis der Pfarrei Unterpreppach hatte sein nächstes Monatstreffen für Freitag, 5. Juli, bei Hink in Eichelberg geplant. Dieser Termin muss wegen eines unvorhergesehenen Problems in der Gaststätte (Wasserschaden) um eine Woche verschoben werden; es gilt also nun als neuer Treffpunkt der Freitag, 12. Juli, ab 14 Uhr in der Gastwirtschaft. Im thematischen Teil wird allerhand Abwechslung geboten. Auch neue Interessenten sind dazu willkommen. on