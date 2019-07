Seniorentreffen in Biergarten-Manier

Der Seniorenkreis der Pfarrei Unterpreppach hält sein nächstes Monatstreffen am Freitag, 2. August, ab. Das Treffen in Biergarten-Manier beginnt um 15 Uhr im schattigen Teil des Schulhofs im Eberner Stadtteil Reutersbrunn. Dabei soll neben der Geselligkeit auch der Gesang bekannter Volkslieder nicht zu kurz kommen. Die musikalischer Begleitung übernimmt Herbert Peschke. Die Teilnehmer aus Unterpreppach, Vorbach und Eichelberg treffen sich, um Fahrgemeinschaften zu bilden, um 14.30 Uhr an den örtlichen Schulbushaltestellen. Neue Interessenten sind willkommen, teilte Seniorenleiter Bruno Deublein mit. on