Seniorentreffen findet nicht statt

Das Seniorentreffen der Pfarreien Pinzberg und Wiesenthau, das am Mittwoch, 3. April, im Sportheim Schlaifhausen geplant war, muss wegen Terminüberschneidung und aus gesundheitlichen Gründen abgesagt werden. Das nächste Treffen findet dann am Mittwoch, 8. Mai, statt. Eingeladen sind aber schon jetzt alle ab 70 Jahren zum Geburtstagskaffee der Pfarrei am Donnerstag, 11. April, ins Sportheim nach Pinzberg. Zur besseren Planung wird eine kurze Rückmeldung im Pfarrbüro oder unter Telefon 09199/587 benötigt. red