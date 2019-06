Der Seniorenkreis der Pfarrei Unterpreppach plant sein nächstes Treffen am Freitag, 5. Juli, diesmal in der Gaststätte Hink in Eichelberg. Beginn ist um 14 Uhr. Im thematischen Teil wird allerhand Abwechslung geboten. Neben den "Getreuen" sind natürlich auch Interessenten willkommen. on