Seniorentreff und Spiele

Der Arbeitskreis "Offener Treff" Westheim lädt am Mittwoch, 8. Januar, zum nächsten Seniorennachmittag im Offenen Treff "Zur alten Tankstelle", Eschenauer Straße 5, in Westheim ein. Darauf weist das Bündnis für Familien und Senioren in Knetzgau hin. Beginn ist ab 14 Uhr. Alle Interessierten sind willkommen. Der nächste Spieleabend findet am Freitag, 10. Januar, ab 19 Uhr statt. Treffpunkt ist ebenfalls im Offenen Treff "Zur alten Tankstelle". red