Seniorentreff in Oberfellendorf

Einladung ergeht zum großen Seniorentreff am Donnerstag, 28. März, um 14 Uhr im Gasthof Sponsel in Oberfellendorf. Das Thema des Nachmittages lautet: "Was jeder über Depressionen wissen sollte". Es referiert Pfarrerin Cornelia Meyer aus Muggendorf. 20 Prozent der Bevölkerung sei im Laufe des Lebens einmal depressiv, Scheu vor der Krankheit ist dabei ein großes Tabu. Aufklärung und Wissen tun not und Hilfe zum Umgang mit der Krankheit sei wichtig sind ihre Themen. Falls Nachfrage besteht, fahren Busse. Anmeldung ist im Pfarramt Muggendorf unter Telefon 09196/327 erbeten. hl