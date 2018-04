Seniorentag der KAB

Das Bildungswerk der KAB Bamberg lädt zum Bildungsnachmittag für Senioren "Maria - Wie wirkt die Maienkönigin in unser Leben?". Er findet am 4. Mai in Nordhalben statt. Der Seniorentag beginnt um 13.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Marienkapelle in Nordhalben mit Diözesanpräses Albert Müller und Diakon Herbert Mayer. Im Anschluss treffen sich alle Teilnehmer im Gasthof Wagner, Lobensteiner Str. 15 in Nordhalben. Ende ist um circa 16.45 Uhr. Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Seminargebühr sowie Verpflegung (Kaffee und Kuchen): 8 Euro für KAB-Mitglieder, 10 Euro für Nicht-Mitglieder, zahlbar bar am Veranstaltungstag. Für diese Veranstaltung werden Busse eingesetzt. Hierfür entstehen zusätzliche Kosten (8 Euro). Bei der Anmeldung unbedingt angeben, wer mitfahren möchte. Anmeldeschluss ist der 18. April per Post, Mail oder Fax an das KAB-Büro Bamberg, Ludwigstraße 25, 96052 Bamberg (Tel: 0951/91691-0, E-Mail: kab-veranstaltungen@kab-bamberg.de. Bei der Anmeldung bitte die Seminar-Nr. 2018-600 angeben. hs