Zum Fortbildungslehrgang im Seniorensport zum Thema "Koordination und Sensomotorisches Training" am Samstag, 16. November, in Niederlauer werden noch Anmeldungen angenommen. Lehrgangsinhalte in fünf Unterrichtseinheiten sind einfache diagnostische Maßnahmen für Koordination, Stabilisierung der Gelenke und des Gleichgewichts sowie Sturzprophylaxe. Fragen an Gaby Gröschel, Tel. 09771/991 911. Anmeldung online unter http://www.blsv-qualinet.de. sek