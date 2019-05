Seniorenresidenz stellt sich Besuchern vor

Im Rahmen der Aktionswoche "Zu Hause daheim" des Generationenzentrums Herzogenaurach waren Interessierte aller Generationen zu einem Besuch in die Curanum-Seniorenresidenz Tuchmachergasse eingeladen. Katalin Vithalm-Morelli, Sozialpädagogin und Leitung der sozialen Betreuung, informierte über den Pflegebereich sowie das betreute Wohnen im Haus und beantwortete Fragen der insgesamt acht Besucherinnen. Es gab auch Einblicke in die Gestaltung der Wohnräume. Bei einem musikalischen Nachmittag gestaltete Betreuungskraft Fatma Breunig das gesellige Angebot der sozialen Betreuung bei Kaffee und Kuchen. So waren am Ende alle überzeugt: "Hier zieh ich mal ein"! red