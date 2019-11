Lonnerstadt vor 17 Stunden

Seniorenradler wandern nach Uehlfeld

Die Höchstadter Seniorenradler wandern am Mittwoch, 6. November, nach Uehlfeld. Einkehr ist in der Brauerei Prechtel. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Parkplatz der Feuerwehr in Lonnerstadt. red