Die Aktivitäten der Seniorengruppen " Mach mit" beginnen am Montag, 7. Oktober, mit Gymnastikstunden um 10 und 11 Uhr im Mehrgenerationenhaus. Am Montagnachmittag wird dort ab 15 Uhr das Gedächtnis trainiert. Die musisch Begeisterten treffen sich am Donnerstag, 10. Oktober, zum Veeh-Harfen-Spielen und am Freitag, 11. Oktober, zum Singen. Beginn dieser Veranstaltungen ist immer jeweils um 14.30 Uhr. sek