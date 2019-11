Seniorennachmittag wird verschoben

Der Seniorennachmittag im offenen Treff "Zur alten Tankstelle" in Westheim wird vom heutigen Mittwoch, 13. November, auf Mittwoch, 20. November, verschoben. Die Senioren treffen sich ab 14 Uhr in der Eschenauer Straße 5 in Westheim. Alle interessierten Mitbürger, auch aus den anderen Orten, sind willkommen, teilte das Bündnis für Familie und Senioren in der Gemeinde Knetzgau weiter mit. red