Seniorennachmittag und Weihnachtskonzert

Am Sonntag, 15. Dezember, findet der Seniorennachmittag der Pfarrei im Gasthaus Deuber statt. Beginn ist um 14.30 Uhr. Für Unterhaltung sorgen die Kinder aus der Kita und die "Blasebälger" der Blasmusik. Auch der Nikolaus hat sein Kommen zugesagt. Weiterhin lädt die Blasmusik am Sonntag, 22. Dezember, um 16 Uhr zu ihrem Weihnachtskonzert in die Pfarrkirche ein. Auch die Kinder aus der Kindertagesstätte werden mit einem Auftritt dabei sein. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Im Anschluss gibt es Bratwürste sowie Punsch. red