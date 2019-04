Seniorennachmittag und Spieleabend

Der Arbeitskreis offener Treff Westheim lädt für Mittwoch, 10. April, alle Interessenten zum Seniorentreffen ein. Beginn ist um 14 Uhr im offenen Treff "Zur alten Tankstelle" in Westheim. An gleicher Stelle findet am Freitag, 12. April, ab 19 Uhr ein Spieleabend statt. Es können eigene Spiele mitgebracht werden. red