Seniorennachmittag mit Übergabe

Am Dienstag, 21. Januar, findet der erste Seniorennachmittag im neuen Jahr in Sand statt. Er steht unter dem Motto: "Auf ein gutes neues Jahr". Der Beginn ist um 14 Uhr mit einer Andacht, die im neuen Andachtsraum der renovierten Kirche Sankt Nikolaus stattfindet. Im Anschluss an die Andacht wird der Seniorenkreis unter der Leitung von Seniorenkreisleiter Gerhard Zösch die von den Senioren gestiftete Orgel für den Andachtsraum an die Kirchengemeinde übergeben. Und danach findet im Café Schäfer ein gemütlicher Nachmittag statt, teilte der Seniorenkreis Sand weiterhin mit. red