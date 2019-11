Seniorennachmittag mit Krankensegnung

Der Seniorennachmittag in Oberleichtersbach beginnt am Donnerstag, 7. November, um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche mit einer Eucharistiefeier mit Krankensalbung. Wer eine Krankensalbung wünscht, soll sich am Dienstagmittag oder Donnerstagvormittag im Pfarrbüro melden. Nach dem Gottesdienst schließt sich ein gemütlicher Teil im Pfarrheim an. sek