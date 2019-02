Seniorennachmittag mit Busfahrt

Zum nächsten Seniorennachmittag laden die Kultur- und Freizeitfreunde am Donnerstag, 15. März zur Busfahrt in den idyllisch gelegenen Gasthof "Rennerwald" in Grub am Forst ein. Ein abwechslungsreicher Nachmittag erwartet die Teilnehmer. Anmeldungen sind möglich im "Angerstübla" oder bei Georg Müller, Telefon 09573/1062. Abfahrt ist um 13 Uhr am "Angerstübla". Gäste sind willkommen. red