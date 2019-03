Seniorennachmittag in Höchstadt

Der Seniorenkreis St. Georg Höchstadt lädt zum Seniorennachmittag am Dienstag 19. März, um 14 Uhr ins katholische Pfarrheim am Kirchplatz in Höchstadt ein. Referent des Nachmittages ist Hans Krautblatter aus Höchstadt. Er wird in seinem Diavortrag "Frühling in Franken" zauberhafte selbstaufgenommene Bilder aus unserer fränkischen Heimat zeigen. In einer Gesprächspause mit Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch, werden Kaffee und Kuchen angeboten. Entsprechend dem Motto "offen für alle" sind alle willkommen, die sich durch das Programm angesprochen fühlen. Das Seniorenteam freut sich auf rege Teilnahme. red