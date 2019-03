Seniorennachmittag im Pfarrsaal

Für den Dienstag, 12. März, um 14 Uhr lädt der Pfarrgemeinderat der katholischen Pfarrei Maria Magdalena zum monatlichen Seniorennachmittag in den Pfarrsaal in der Stettfelder Straße ein. Dieses Mal ist Roland Mayer zu Gast. Der Ebelsbacher will den Besuchern Wissenswertes aus der Geschichte des Ortes erzählen. Mayer wirkt im Heimatgeschichtlichen Arbeitskreis. Danach sind alle Gäste zu Kaffee und Gebäck eingeladen. red