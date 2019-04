Seniorennachmittag, Frühjahrspilgern und Motorradgottesdienst

Die katholische Pfarrei St. Kilian hat für die nächsten Tage folgende Termine im Kalender stehen:

In der Schwesternhauskapelle ist am morgigen Dienstag um 8 Uhr Gottesdienst und am Mittwoch, 10. April, um 20 Uhr das nächste Taizé-Gebet.

Die Senioren der Pfarrei St. Kilian sind am Donnerstag, 11. April, um 15 Uhr ins Jugendheim, St. Anna-Straße 6, zum Seniorennachmittag eingeladen. Das Motto lautet: "Senioren - auch ein Thema bei der Stadt Bad Staffelstein".

Nach der Sommerzeitumstellung beginnt die Abendmesse am Donnerstag wieder um 19 Uhr.

Am Freitag, 12. April, ist um 16 Uhr Gottesdienst in der Seniorenresidenz Am Kurpark 6 und um 17 Uhr in der Schön-Klinik.

Die Jahresrechnungen liegen noch bis Montag, 8. April, zur öffentlichen Einsichtnahme im Pfarrbüro zu den Öffnungszeiten auf.

Dekanatswallfahrt nach Eichstätt

Die 40. Dekanatswallfahrt am Samstag, 11. Mai, führt nach Eichstätt. Die Pfarrei bittet um verbindliche Anmeldung bis spätestens 18. April im Pfarrbüro. Näheres entnehmen Sie bitte dem Schaukasten oder den Handzetteln am Schriftenstand.

Am Palmsonntag, 14. April, beginnt der Pfarrgottesdienst um 8.30 Uhr in der Georgenkapelle mit der Palmweihe, anschließend findet eine Prozession zur Pfarrkirche statt, wo ein feierliches Hochamt mit Verlesung der Leidensgeschichte stattfindet. Der Gottesdienst um 10.30 Uhr wird zusammen mit mit den Kindergartenkindern der Kindertagesstätte St. Anna gefeiert.

Die Kur- und Urlauberseelsorge lädt am Dienstag, 9. April, 12 Uhr zum "Jahreszeitenpilgern" ein. Dabei wird der gleiche Weg wie immer im Frühling beschritten, wobei es darauf ankommt, bewusst die Jahreszeit wahrzunehmen. Auf dem zwölf Kilometer langen Rundkurs ist Rucksackverpflegung angesagt. Der Treffpunkt zum Start ist an der Kreuzkapelle in der Bamberger Straße. Begleiten wird Reinhold Bayer die Pilger. Am Mittwoch, 10. April, um 19.30 Uhr findet im Evangelischen Gemeindehaus der Lyrikabend "Aus dem Leben gegriffen" statt. Dabei werden Nachdenkliches und Erhebendes aus der Lyrik unserer Zeit mit Livemusik geboten. Es liest Prof. Dr. Elmar Koziel (Bildungshäuser Vierzehnheiligen), die Begleitung am Klavier hat David Höppner übernommen.

Am Sonntag, 14. April, 15 Uhr, ist Motorradgottesdienst mit Open-Air-Gottesdienst zum Saisonbeginn in Stublang am Wandererparkplatz. Ab 13 Uhr ist Bewirtung. red