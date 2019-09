Seniorennachmittag beim Herbstfest

Das Herbstfest findet von Donnerstag, 19. September bis Sonntag, 22. September, statt. Am Donnerstag ist Seniorennachmittag von 14 bis 17 Uhr, am Freitag, 20. September, ist ab 19 Uhr die Zeltparty mit "Wart-A-Moll". Einlass ist ab 18 Uhr (Vorverkauf in der Stadtkasse im Rathaus Rödental). Am Samstag, 21. September, findet das Rödentaler OktOPAfest um 19.30 Uhr statt (Einlass ab 18 Uhr, ausverkauft). Am Sonntag ist Familientag mit Prinz-Albert-Lauf, Stadtteil-Olympiade, Auftritt der Landjugend Fechheim, Standkonzerten des Jugendorchesters und des Musikvereins Rödental sowie mit einem Kinderprogramm der Jugendpflege. Von Freitag bis Sonntag sind Schausteller vor Ort. Neben Speisen und Getränken gibt es auch eigens eingebrautes Festbier. red