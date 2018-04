Seniorennachmittag beginnt mit Andacht

Der gemeinschaftliche

Seniorennachmittag der Pfarreiengemeinschaft "Am Weinstock Jesu" findet am Dienstag, 10. April, statt. Er beginnt um 14 Uhr mit einer Andacht im Zeiler Käppela. Anschließend ist gemütliches Beisammensein in der Käppeleswirtschaft. Die Sander Senioren treffen sich zum Bilden von Fahrgemeinschaften um 13.15 Uhr am Schulplatz in Sand. red