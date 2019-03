Seniorenkreis trifft sich am Donnerstag

Der Kreis "Gemeinde am Nachmittag" der evangelischen Kirchengemeinde Bad Rodach trifft sich am Donnerstag, 28. März, um 14.30 Uhr im Gemeindehaus in der Martin-Luther-Straße 3. Pfarrer Rosenzweig gestaltet den Nachmittag zur Geschichte der Kirchenglocken. Das Pfarramt bittet darum, die geänderte Uhrzeit zu beachten. Die Veranstaltung der "Gemeinde am Nachmittag" ist öffentlich. red