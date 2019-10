Der Seniorenkreis St. Martin fährt am Mittwoch, 23.Oktober, zum Karpfenessen ins Gasthaus Schrüfer nach Pinzberg. Nach dem Kaffeetrinken findet zum Abschluss in der Kirche St. Nikolaus eine Andacht statt. Die Busabfahrt ist in Forchheim um 11.15 Uhr am Autohaus Hartner, um 11.30 Uhr am Rathausplatz und um 11.35 Uhr am Netto-Markt. Zu dieser Fahrt sind Gäste willkommen. Eine Anmeldung ist im Pfarrbüro St. Martin (Telefon 09191/2234) erbeten. red