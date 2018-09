Seniorenkreis St. Georg fährt nach Cadolzburg

Der Seniorenkreis St. Georg Höchstadt fährt am Dienstag, 11. September, nach Cadolzburg. Die Fahrt führt über Unterschlauersbach, wo die Ortskirche mit einem bekannten gotischen Flügelaltar besichtigt wird und Gelegenheit zum Kaffeetrinken besteht. In Cadolzburg erwartet die Teilnehmer ein geführter, historischer Rundgang zur Burg und zur evangelischen Markgrafenkirche. Ein Abendessen in Cadolzburg rundet den Tag ab. Abfahrt ist um 12 Uhr, Haltestellen sind Aischtalhalle, Am Grasigen Weg, Große Bauerngasse, Am Bahnhof und Erlanger Straße. Rückkunft ist gegen 20.30 Uhr. Anmeldung und Auskünfte unter Tel. 09193/8495 red