Seniorenkreis plant Busfahrt

Der Seniorenkreis Burk organisiert am Mittwoch, 22. Januar, eine Busfahrt zum Karpfen- und Mittagessen, mit Führung im Heimatmuseum "Wongerschstodl" in Bieberbach und anschließendem Kaffeetrinken. Abfahrt ist bereits um 11 Uhr (nicht wie ursprünglich 11.30 Uhr) am Brunnenkreuz in Forchheim-Burk, dann Kriegerdenkmal, Möbel-Fischer und Tannenweg. Eine weitere Zusteigemöglichkeit für Mitfahrer aus Buckenhofen ist an der Bushaltestelle Merianstraße 1. Die Rückkunft ist für 17 Uhr vorgesehen. Näheres und Anmeldung zur Busfahrt nach Bieberbach bei Regina Wölker (Telefon 09191/975520) und für die Buckenhofener bei Anne Obernhuber (Telefon 09191/32503). red