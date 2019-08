Der Seniorenkreis Trossenfurt lädt die Senioren aus Trossenfurt, Tretzendorf und Hummelmarter zum nächsten Treffen am Freitag, 9. August, ein. Beginn ist um 14 Uhr auf dem Keller des Gasthauses Roppelt in Trossenfurt. Die Seniorenkreis-Leitung weist darauf hin, dass an diesem Nachmittag das Fahrgeld (14 Euro) für den Ausflug am 18. September eingesammelt wird. red