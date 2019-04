Seniorenkreis in neuen Räumen

Zum ersten Mal fand der BRK-Seniorenkreis in den neuen Räumlichkeiten statt - eine gelungene Premiere. Zahlreiche Senioren und Seniorinnen zeigten sich beeindruckt von den barrierefreien Räumen in der neuen Geschäftsstelle des BRK-Kreisverbandes am Rot-Kreuz-Platz 1 (früheres Postgebäude). Selbst Landrat und Kreisvorsitzender Klaus Peter Söllner, Oberbürgermeister Henry Schramm und Bürgermeister Frank Wilzok statteten dem Seniorenkreis einen Besuch ab.

Nur noch Restarbeiten

Nach Abschluss verschiedener Restarbeiten können die neuen Räumlichkeiten nach dieser Bewährungsprobe nun auch offiziell eingeweiht werden. red