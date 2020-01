Seniorenkreis im Pfarrzentrum

Der Seniorenkreis St. Johannes trifft sich am Mittwoch, 8. Januar, zum ersten Mal in diesem Jahr. Zu Gast ist Hans Blinzler, ehemaliger Kreisheimatpfleger, der die Frage stellt "wie hasst'n des bei euch?" Das Treffen beginnt um 14 Uhr und findet im Pfarrzentrum am Melchior-Otto-Platz statt. Gäste sind immer willkommen. red