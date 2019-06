Seniorenkreis geht auf Ganztagesfahrt

Die nächste Ganztagesfahrt des Seniorenkreises St. Georg Höchstadt führt am Dienstag, 25. Juni, in den Raum Bogen.

Nach einem Zwischenstopp beim ehemaligen Kloster Oberalteich mit Kirchenführung führt der Weg zum gemeinsamen Essen nach Steinburg, bevor das Prämonstratenzerkloster Windberg besichtigt wird. Nach dem Besuch der Wallfahrtskirche auf dem Bogenberg besteht die Möglichkeit, am Stadtplatz in Bogen Kaffee und Kuchen zu genießen.

Wer möchte, kann bei einem Spaziergang auf dem Pilgerweg dorthin zu Fuß gehen.

Abfahrt ist am Dienstag ab 8 Uhr, Haltestellen sind in der Reihenfolge: Aischtalhalle - Am Grasigen Weg - Große Bauerngasse - Am Bahnhof - Erlanger Straße. Die Rückkunft ist um 19 Uhr vorgesehen. Anmeldungen sind noch möglich bei Pia Hackenberg unter Telefon 09193/8495. red