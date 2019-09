Der Seniorenkreis der Pfarrei St. Michael und St. Johannes der Täufer Eltmann begeht am Dienstag, 10. September, sein 40-jähriges Bestehen. Den Auftakt bildet ein Dankgottesdienst in der Pfarrkirche Eltmann mit Stadtpfarrer Bernhard Öchsner, Pastoralreferentin Barbara Heinrich und den Geistlichen, die die Senioren in den vergangenen Jahrzehnten begleiteten. Anschließend sind alle Interessierten zur Feierstunde ins Kolpinghaus eingeladen. red