Der Seniorenkreis Augsfeld unternimmt am Mittwoch, 17. Juli, einen Halbta-gesausflug nach Schloss Seehof bei Bamberg. Die Abfahrt ist um 13.30 Uhr an den Bushaltestellen in der Pfarrer-Kraiß-Straße in Klein-Augsfeld und an der Kilianskirche. Eine Anmeldung ist bis 16. Juli bei Irmgard Lang (Telefon 4413) erbeten. Alle Interessierten sind willkommen, teilt die Seniorenleiterin weiterhin mit. red