Seniorenkreis fährt nach Hammelburg

Die nächste Bildungsfahrt und Jahresabschlussfahrt des Seniorenkreises St. Georg Höchstadt in Zusammenarbeit mit dem Katholischen Bildungswerk im Landkreis Erlangen-Höchstadt, führt am Dienstag, 22. Oktober, nach Hammelburg. Nach einem Besuch der Klosterkirche mit kurzer Rosenkranzmeditation besteht die Möglichkeit zum Kaffeetrinken in der Altstadt. Anschließend folgt ein einstündiger Stadtspaziergang mit der Besichtigung der Stadtpfarrkirche. Den Abschluss bildet ein gemeinsames Abendessen in Elfershausen-Langendorf. Abfahrt ist um 12 Uhr, Haltestellen sind in der Reihenfolge: Erlanger Straße - Am Bahnhof - Große Bauerngasse - Am Grasigen Weg - Aischtalhalle. Die Rückkunft ist für 20.30 Uhr vorgesehen. Anmeldungen sind noch möglich bei Pia Hackenberg unter Telefon 09193/8495. red