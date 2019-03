Seniorenkreis diskutieren

Die Verantwortlichen der kirchlichen Seniorenkreise im katholischen Dekanat Haßberge, Bereich Ebern, sind für Mittwoch, 27. März, zu der halbtägigen Frühjahrsversammlung in Pfarrweisach eingeladen. Im Pfarrheim erhalten die Teilnehmer ab 13.30 Uhr zusammen mit dem Regionalreferenten Norbert Kraus aus Schweinfurt Informationen und Hilfen aus der Diözese und der Regionalstelle zum neuen Jahresthema "Über Brücken - überbrücken". Im zweiten Teil sind regionale Planungspunkte und die Termine für 2019 abzuklären, darunter der Dekanatsseniorentag, der am Freitag, 24. Mai, in Dankenfeld stattfindet. Das Tagungsprogramm in Pfarrweisach soll gegen 17 Uhr enden.

Entsprechende Einladungen sind den Seniorenleitern vor einigen Wochen zugegangen. Es wäre erfreulich, wenn aus jeder örtlichen Gemeinschaft mindestens zwei Verantwortliche kommen könnten. Für die Hin- und Rückfahrt sollen Fahrgemeinschaften gebildet werden. Gute Parkmöglichkeiten bieten sich am Festplatz an der Lohrer Straße mit kurzem Fußweg zum Pfarrheim. Die Senioren-Verantwortlichen im Dekanatsbereich werden gebeten, die Anzahl ihrer Teilnehmer möglichst bis 20. März an das Diözesanbüro in Haßfurt zu melden, Telefon 09521/619610.

Der Dekanatsbereich Ebern reicht von Maroldsweisach bis Untersteinbach und von Mürsbach/Baunach bis Zeil/Sand. on