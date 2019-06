Seniorenkreis der KAB Wilhelmsthal löst sich auf

Die KAB Wilhelmsthal lud zur Jahreshauptversammlung ins örtliche KAB-Haus. Der Ortsverband war auch im vergangenen Jahr sehr aktiv. Aufgrund mangelnden Zuspruchs wird wohl der Seniorenkreis - nach über 40 Jahren - am Jahresende aufgelöst.

Vorsitzender Reinhold Dietrich berichtete von einer lebendigen Gemeinschaft mit vielfältigen Aktivitäten. Der 1888 gegründete, älteste KAB-Ortsverband im Landkreis Kronach und zweitälteste in der Erzdiözese Bamberg zählt aktuell 85 Mitglieder. Erneut beteiligte man sich an den kirchlichen Festen im Jahreskreis. So gestaltete man beispielsweise eine Kreuzweg- und Maiandacht. Man band Palmbuschen für den Palmsonntag und legte einen Blumen-Teppich zu Fronleichnam. Auch das Erntedankfest gestaltete man mit aus. Das Gesellige kam unter anderem mit dem Hausfasching und der Adventsfeier ebenfalls nicht zu kurz.

Im eigenen KAB-Saal war und ist man Gastgeber für viele Veranstaltungen, so auch heuer am 1. Mai für den politischen KAB-Frühschoppen zum Thema Europa. Zum Ortsverein gehört ein eigenes Vereinshaus mit einer Gastwirtschaft, einem Vereinszimmer sowie einem Saal. "Der Saal wird gut genutzt. Auch heuer sind schon wieder viele Veranstaltungen angemeldet", freute sich der Vorsitzende. Dabei verhehlte er nicht, dass der Unterhalt eines solchen KAB-Hauses einen enormen Zeit- und Arbeitsaufwand darstelle und mit vielen Kosten verbunden sei. So wurde im Oktober im nunmehr zweiten Bauabschnitt der obere Bereich der zum Saal führenden Vereinstreppe renoviert. Bereits im Vorjahr waren die Stufen breiter gemacht und die gesamte Treppe verlängert worden. In Reihen der 130 Orts- beziehungsweise Kreisverbände in der Diözese Bamberg hat nur die KAB Wilhelmsthal Besitz und wird als solches Zentrum für die KAB genutzt.

Sehr aktiv waren auch die Senioren unter Leitung der Seniorenbeauftragten Annegret Pietz und ihrer Stellvertreterin Rosemarie Schneider. Der Seniorenkreis besteht nunmehr aus nur noch zehn Personen und trifft sich 14-tägig im Josefs-Stübla im Pfarrhaus zu einem geselligen Nachmittag. Schweren Herzens gab Pietz bekannt, dass der Seniorenkreis aufgrund mangelnden Zuspruchs Ende des Jahres aufgelöst werde. "Es sei denn", so die Seniorenbeauftragte, "es finden sich junggebliebene Senioren, die sich regelmäßig treffen möchten.

Viele lobende Worte für den engagierten Ortsverband fand KAB-Kreisvorsitzender Günter Romig, der das Jahresthema Europa beziehungsweise die EU vorstellte. Zudem berichtete er vom Diözesanverbandstag in Obertrubach sowie vom Kreisverbandstag in Haßlach bei Kronach. Bei den Neuwahlen konnte man im Kreis wiederum nahezu alle Funktionen besetzen. hs