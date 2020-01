Seniorenkreis blickt zurück

Der Seniorenkreis St. Georg Höchstadt startet in Zusammenarbeit mit dem katholischen Bildungswerk am Dienstag, 14. Januar, um 14 Uhr im katholischen Pfarrheim sein Jahresprogramm 2020 mit einem Seniorennachmittag. Peter Ott hat wie jedes Jahr einen Rückblick auf die Veranstaltungen und Ausflugsfahrten des Seniorenkreises 2019 und auch früherer Jahre zusammengestellt, in dem anhand von Bildern die Unternehmungen nochmals vor Augen geführt werden.

Dazwischen gibt es eine Gesprächspause mit Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch, in der Kaffee und Kuchen angeboten werden. Entsprechend dem Motto "offen für alle" sind alle willkommen, die sich durch das Programm angesprochen fühlen. red