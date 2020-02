Seniorenkino in Zeil

Der Caritasverband Haßberge lädt für Dienstag, 11. Februar, zum "KaKuKi" (KaffeeKuchenKino)-Seniorenkino ins Capitol-Theater in Zeil ein. Gezeigt wird um 15 Uhr das Drama "Vorhang auf für Cyrano". Bereits ab 14 werden Kaffee und Kuchen angeboten, so dass die Besucher nicht nur das Kino, sondern auch ein nettes, fröhliches Miteinander erleben. Man sitzt im Foyer zusammen, plaudert und genießt die lockere, unverkrampfte Atmosphäre. "Vorhang auf für Cyrano" handelt von einem Schriftsteller, der Theaterstücke schreibt. Innerhalb von wenigen Tagen soll er seine Idee zu einem Stück in die Tat umsetzen. Die Skepsis gegenüber dem Werk und dessen Autor ist jedoch sehr groß. Nun gilt es, die Menschen vom Gegenteil zu überzeugen. Das Seniorenkino richtet sich nicht nur an Betreute, Bewohner und Patienten der Caritas-Einrichtungen, sondern an alle Senioren im Landkreis Haßberge. Zur besseren Planung ist eine telefonische Anmeldung im Kino in Zeil unter Rufnummer 09524/1601 erforderlich, wie die Caritas weiter mitteilte. red