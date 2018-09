"Seniorenkino" im Capitol-Theater

Die Caritas Haßfurt lädt am Dienstag, 25. September, erneut zum "Seniorenkino" ins Capitol-Theater in Zeil ein. Gezeigt wird ab 15 Uhr der Film "Tanz ins Leben". Bereits ab 14 Uhr werden Kaffee und Kuchen angeboten. Der Film trägt den Untertitel "Manchmal gibt das Herz den Takt an" und sprüht vor trockenem Humor nach bester englischer Tradition. Regisseur Richard Loncraine inszenierte eine charmante Wohlfühlkomödie mit Starbesetzung. Das Seniorenkino richtet sich an alle Senioren im Landkreis. Jeder Einzelne ist eingeladen und herzlich willkommen. Zur besseren Planung ist eine telefonische Anmeldung im Kino unter der Rufnummer 09524/1601 hilfreich. Fragen, auch rund ums Alter und die Pflege, werden telefonisch (09521/69125) beantwortet. Infos findet man auch im Internet unter www.caritas-hassberge.de. red